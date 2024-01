Sport in tv oggi domenica 14 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 14 gennaio 2024. Si chiude col botto la seconda settimana dell’anno, con il calcio ancora protagonista. Spazio alla Serie A (spicca il big match Roma-Milan), agli altri top campionati europei e anche alla Serie B e C. Cominciano poi gli Australian Open di tennis e scenderà subito in campo Jannik Sinner, mentre proseguono le stagioni regolari di basket per la NBA e per la Serie A1. Da non dimenticare poi gli sport invernali – sci alpino, salto con gli sci, biathlon e combinata nordica – così come il volley. Infine, spazio anche all’hockey su prato, con il torneo di qualificazione olimpica, e alla scherma, che assegna sempre pass per Parigi 2024.