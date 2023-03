Biglietti Roma-Feyenoord, ritorno quarti Europa League: quando escono, prezzi, come acquistarli

La Roma sfiderà il Feyenoord giovedì 20 aprile alle 21:00 nel ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Dopo la vittoria nel doppio confronto sulla Real Sociedad, la squadra di Mourinho sogna la quarta semifinale in cinque anni. L’ostacolo però sarà il Feyenoord, sconfitta nella finale di Conference League dello scorso anno. Nelle prossime ore la Roma comunicherà le informazioni sulla vendita. Particolarmente attesi i prezzi, così come le tempistiche per prelazione e vendita libera. Una cosa è certa: ci si aspetta l’Olimpico delle grandi occasioni per una gara imperdibile.

