Feyenoord-Roma in tv: data, orario e diretta streaming andata quarti Europa League 2022/2023

Feyenoord-Roma, ancora una volta. Come nella finale di Conference League della scorsa stagione, le due squadre tornano ad affrontarsi. Terzo precedente, che ha un significato anche in chiave di ordine pubblico. La partita è in programma giovedì 13 aprile alle 21:00, sarà possibile seguire il match su Sky e Dazn, con possibilità di seguirla in chiaro su TV8, senza dimenticare Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti di questa sfida. Il primo match è in programma al De Kuip, uno stadio caldissimo che può rappresentare un problema. Josè Mourinho però è pronto e cerca un’altra vittoria dopo il trionfo a Tirana.

LE INFORMAZIONI SUL RITORNO