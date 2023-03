Biglietti Inter-Benfica: quando escono, prezzi e come acquistarli

I biglietti di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, saranno presto disponibili: ecco quando escono, i prezzi e come acquistarli. Inversione del campo per i nerazzurri, che potranno così giocare tra le mura amiche nella seconda delle due sfide del doppio confronto, con il Milan che invece giocherà in trasferta a Napoli. La società nerazzurra è pronta a mettere in vendita i tagliandi, per farlo attende entro le ore 18 di oggi l’indicazione Uefa sulla data esatta, che potrà essere quella di martedì 18 aprile o mercoledì 19 aprile, mentre l’orario è quello delle ore 21. A quel punto, la società di Suning comunicherà in via ufficiale quali siano le indicazioni per acquistare i biglietti per l’attesissima partita contro i portoghesi che mette in palio la semifinale della coppa più prestigiosa.

L’Inter intanto ha illustrato le prime modalità: “Come sempre la vendita dei biglietti seguirà differenti fasi di vendita: alla prevendita per gli abbonati alla Serie A 22-23 seguiranno quelle dedicate ai Soci Inter Club e ai titolari della tessera Siamo Noi (sottoscritta entro il 16 marzo 2023). Successivamente si aprirà la fase di vendita libera”. Sarà possibile acquistare i biglietti attraverso i canali di vendita ufficiali: sul sito inter.it/tickets e nei punti vendita Vivaticket (unicamente per la fase di vendita libera). Su inter.it/tickets – non appena UEFA ufficializzerà data e ora del match – sarà possibile iscriversi all’alert “Avvisami quando in vendita” per avere una comunicazione tempestiva sull’avvio delle fasi di vendita dei biglietti.

INFORMAZIONI ANDATA

INFORMAZIONI RITORNO

IN AGGIORNAMENTO