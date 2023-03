Roma-Feyenoord in tv: data, orario e diretta streaming ritorno quarti Europa League 2022/2023

Giovedì 20 aprile alle 21:00 la Roma ospiterà il Feyenoord nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Un Olimpico interamente sold out aspetta la formazione olandese dopo il primo confronto in Olanda. La squadra giallorossa sogna la quarta finale europea in cinque anni. Si tratta del secondo precedente in due anni: nella scors stagione, la Roma trionfò in finale contro il Feyenoord in Conference League a Tirana. Gli olandesi cercano la rivincita, ma Mourinho vuole sognare in grande in Europa. Sarà possibile seguire il match su Sky e Dazn, con possibilità di seguirla in chiaro su TV8, senza dimenticare Sky Go e NOW.

LE INFORMAZIONI SULL’ANDATA