Biglietti Juventus-Sporting Lisbona: quando escono, prezzi e come acquistarli

Tutte le informazioni sui biglietti di Juventus-Sporting Lisbona, ecco quando escono, quali sono i prezzi e come acquistarli. Si tratta dell’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023 e la partita si giocherà alle ore 21 di giovedì 13 aprile. La società bianconera farà sapere a breve, una volta definito in tutto e per tutto il programma dei quarti da parte dell’Uefa, come acquistare i tagliandi per la sfida numero uno del doppio confronto contro i portoghesi, quali modalità verranno stabilite e i prezzi per i vari settori. Dunque non resta che tenere d’occhio questo articolo e soprattutto il sito ufficiale della società piemontese, pronta a rendere noto come acquistare i biglietti della partita e quando escono.