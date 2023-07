Berrettini-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Matteo Berrettini affronterà Alexander Zverev al terzo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Probabilmente non ci sperava neanche lui, invece Matteo un po’ a sorpresa torna a mostrare un gran bel tennis sui prati londinesi che tante soddisfazioni gli hanno dato in passato e prima batte in quattro set Sonego e poi lascia le briciole ad un avversario tutt’altro che morbido come De Minaur. La condizione fisica non sarà ancora al 100%, ma intanto cresce così come aumentano fiducia ed entusiasmo. Ora ci si gioca un posto negli ottavi di finale contro uno Zverev anche lui reduce da 12 mesi molto complicati a livello di infortunio, ma in netta ripresa negli ultimi mesi. Il tedesco si è aggiudicato quattro dei cinque precedenti scontri diretti, ma è la prima volta che i due si affrontano sull’erba.

Berrettini e Zverev scenderanno in campo sabato 8 luglio ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.