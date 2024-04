Berrettini-Kecmanovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Matteo Berrettini se la vedrà contro Miomir Kecmanovic nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Il romano è entrato in tabellone grazie ad una wild card ed è in ottima fiducia dopo il titolo appena vinto in quel di Marrakech, che gli ha consentito di rimettere piede all’interno dei primi cento giocatori del mondo. L’urna gli ha riservato il top settanta serbo, autentico specialista di questa superficie ma non in un ottimo stato di forma ormai da qualche settimana a questa parte. I due hanno già incrociato la racchetta nel marzo del 2022. In quella ci si trovava nel deserto di Indian Wells ed erano gli ottavi di finale, con il balcanico che riuscì ad imporsi dopo una lotta durata più di due ore e mezza. Secondo le quote dei bookmakers sarà Berrettini a partire favorito. In palio per lui c’è il pass per il secondo turno contro uno tra la wild card monegasca Valentin Vacherot oppure il bulgaro Grigor Dimitrov, nona forza del seeding.

