Djokovic-Safiullin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2024

Novak Djokovic affronterà Roman Safiullin nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato di Monaco. Dopo la delusione del Sunshine Double, il numero uno al mondo torna in Europa per difendere la vetta del ranking ma soprattutto per rispondere a Sinner e Alcaraz, che hanno vinto i tre tornei più importanti andati in scena nel 2024. Esordio sulla carta agevole per Djokovic, che affronta un avversario ostico ma non particolarmente a suo agio sulla terra rossa. Al primo turno ha comunque sconfitto lo spagnolo Munar e venderà cara la pelle contro Nole, anche per tentare di prendersi la rivincita dopo il ko nell’unico precedente (Tel Aviv 2022). Djokovic partirà ampiamente favorito, tuttavia una sua vittoria è tutt’altro che scontata viste le difficoltà incontrate negli ultimi anni al Country Club.

Djokovic e Safiullin scenderanno in campo oggi, martedì 9 aprile, come 3° match sul Court Rainier III dalle 11:00 (al termine di Kecmanovic-Berrettini). La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Djokovic e Safiullin, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.