Psg, Luis Enrique: “Chi rappresenta meglio lo stile Barcellona tra me e Xavi? Io, nessun dubbio”

“Chi rappresenta meglio lo stile Barcellona tra me e Xavi? Sicuramente io. Guardate i dati e i titoli, il possesso palla, la pressione alta… Senza dubbio io rappresento meglio lo stile Barca, anche se ci sarà gente contraria. Lasciamo che la pensino diversamente. Non è però questione di un’opinione, questi sono i dati”. Così, senza mezzi termini, Luis Enrique risponde in conferenza stampa a una domanda sullo stile Barcellona, prossima avversaria del Psg e squadra allenata in precedenza, con tanto di triplete vinto nel 2015, dal tecnico catalano: “Noi favoriti? La politica del club è cambiata in questa stagione. Penso che non sia positivo mettere pressione su una squadra che non ha mai vinto il trofeo. Possiamo vincere, sì. Non mi interessa il ruolo di favorito, ma mi preoccupa se vengo definito sfavorito”.