Berrettini-Cazaux oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2024

Matteo Berrettini affronterà Arthur Caxaux nel secondo turno dell’ATP Challenger 175 di Phoenix 2024, torneo di scena sul cemento dell’Arizona. Ritorno sul circuito dopo quasi sette mesi di assenza con una vittoria per il tennista romano, che in rimonta è riuscito ad avere la meglio su Hugo Gaston all’esordio nel ricco torneo nordamericano. Buone sensazioni a livello fisico e tecnico per l’allievo di Francisco Roig, che ora però si trova di fronte un giocatore in gran forma e crescita nel corso di questi mesi. Cazaux ha stupito tutti agli Australian Open e ha poi giocato bene anche a Dubai. Sorprendente la sua sconfitta nelle qualificazioni di Indian Wells contro Hassa, ma qui a Phoenix cerca i punti utili per avvicinare la top-50. Secondo i bookmakers è il transalpino il favorito per la vittoria di questo incontro.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI