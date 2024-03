Kostyuk-Potapova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Marta Kostyuk sfiderà Anastasia Potapova nei quarti di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Due giocatrici in grande crescita negli ultimi dodici mesi, che sembrano entrambe pronte per il salto di qualità a livello di top-20 della classifica mondiale. Kostyuk arriva a questo match senza aver perso alcun set, anche fortunata nel non dover incontrare Vondrousova che si è ritirata prima di scendere in campo. Potapova è invece reduce dal successo in tre set ai danni della nostra Jasmine Paolini. Le due si sono affrontate un paio di volte nel corso del 2023, con Potapova che è riuscita a vincere entrambi i precedenti, sia sul veloce di Miami che sull’erba di Birmingham.

