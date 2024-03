Bergamo-Scandicci oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Bergamo-Scandicci, partita valevole per la tredicesima ed ultima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Alberto Bigarelli, dopo la vittoria infrasettimanale nel recupero contro Trento, tornano in campo per conquistare punti di fondamentale importanza nell’ultima in casa. Le rossoblù, infatti, sono tredicesime in classifica con 18 punti, gli stessi di Cuneo (dodicesima), e hanno bisogno di guadagnare una posizione per assicurarsi la permanenza nella massima serie di campionato.

Serve però una grande prestazione per mettere in difficoltà le toscane di Massimo Barbolini, che vogliono invece difendere la seconda posizione dal tentativo di sorpasso di Milano, terza staccata di una sola lunghezza. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 24 marzo al Pala Facchetti di Treviglio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Volley Bergamo 1991-Savino Del Bene Scandicci della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

CALENDARIO 26^ GIORNATA A1 FEMMINILE 2023/2024: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE COMPLETO DEI PLAYOFF SCUDETTO

CALENDARIO PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE 2024: TABELLONE SEMIFINALI

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Bergamo-Scandicci della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.