Paolini-Navarro in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Jasmine Paolini sfiderà Emma Navarro nel terzo turno del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Buona la prima per l’azzurra, che ha debuttato nel torneo con un successo ai danni della beniamina di casa Volynets e sogna di proseguire il suo cammino. Sulla sua strada, ora, un’altra avversaria statunitense, la statunitense Navarro, anche lei in gran forma e vittoriosa all’esordio contro Hunter. Navarro ha vinto entrambi i precedenti, di cui il più recente poche settimane fa a Doha. Guai però a sottovalutare Paolini, determinata a fare strada; in palio un pass per gli ottavi contro la vincente del match Fernandez-Pegula.

