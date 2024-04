Baskonia-Virtus Bologna in tv: programma, orario e diretta finale play-in Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Baskonia-Virtus Bologna, valida come sfida finale dei play-in dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Missione compiuta per gli uomini di coach Banchi, che a Istanbul hanno giocato una partita magistrale contro l’Efes, guadagnandosi il diritto di giocare questa partita decisiva, la cui vincente otterrà l’ultimo posto per i playoff. Le Vu Nere sono riuscite a resistere a un inizio stratosferico da parte di Clyburn, riuscendo a prevalere nel secondo tempo con una grande prova di squadra sia dal punto di vista offensivo, con tre giocatori in doppia cifra, sia, soprattutto, con una fantastica fase difensiva anche quando, nel finale, i turchi si sono rifatti sotto. Ora, la rivincita contro gli spagnoli, che hanno prevalso nello scontro diretto nell’ultima giornata della regular season, e che hanno perso nettamente contro il Maccabi. La palla a due è fissata per venerdì 19 aprile, con orario ancora da definire. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Baskonia-Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.