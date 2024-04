Lazio, Felipe Anderson: “Siamo un gruppo unito”

“Sicuramente si può fare meglio. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, non eravamo bravi tecnicamente. C’erano tanti spazi per loro e sono una squadra tosta. Siamo stati bravi a voltare pagina nel secondo tempo. Siamo cresciuti giocando, sappiamo quando teniamo al nostro sogno. La gente ama questa squadra, esattamente come noi. Siamo un gruppo unito e vogliamo vincere ogni partita“. A dirlo è il trequartista della Lazio, Felipe Anderson, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Genoa. “Palmeiras? Di solito non mi piace parlare delle voci, ma era arrivato il momento di comunicare la scelta. Volevo far sapere alla gente che tengo tanto a questa squadra. Io faccio parte della Lazio“, aggiunge l’attaccante biancoceleste. Sul finale di stagione: “Vogliamo dare tutto in questo finale di stagione. Giochiamo per vincere, devo essere per forza qui la testa e con il cuore. Tengo tanto al presidente, abbiamo un ottimo rapporto. Ci tengo a ringraziarlo con tutto il mio cuore. È stato il primo a sapere della mia decisione. Qui tutti mi hanno accolto al mio ritorno, in un momento non molto positivo“, conclude il brasiliano.