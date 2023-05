Basket, Serie A1 2022/2023: calendario, programma e tv gara-4 quarti di finale playoff

Il calendario, il programma e come vedere in tv gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. L’azione prosegue serrata in questa prima fase, verso la conquista del titolo: continua la sfida tra Sassari e Venezia, così come quella tra Pesaro e Olimpia Milano, mentre, nel momento in cui si scrive, bisogna ancora aspettare per Trento-Tortona e Brindisi-Virtus Bologna (che, nel caso, si giocheranno domenica 21 maggio). Tutte le sfide verranno trasmesse su Eleven Sports e su Dazn, e una selezione verrà proposta, a rotazione, anche sui canali di Eurosport, oltre che in chiaro su NOVE e DMAX.

Programma gara-4 playoff Serie A1 2022/2023

Sabato 20 maggio

Ore 21:30 – Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia (Eleven Sports, Dazn, NOVE)

Da definire – Carpegna Prosciutto Pesaro – EA7 Emporio Armani Milano (Eleven Sports, Dazn)