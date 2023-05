Golf, PGA Championship 2023: calendario, orari, diretta tv e streaming

Il calendario completo del PGA Championship 2023, secondo Major della stagione golfistica in programma dal 18 al 21 maggio prossimi sul percorso dell’Oak Hill Country Club di Rochester, nello stato di New York. Grandissima attesa per uno dei massimi eventi della stagione, che mette in palio anche punti pesantissimi nella corsa a un posto nei team della Ryder Cup di Roma. Sarà al via un solo italiano, ovvero Francesco Molinari. Assente invece Tiger Woods dopo la recente operazione alla caviglia. Il torneo sarà anche l’occasione per un nuovo “scontro” tra i giocatori del Pga Tour e quelli della LIV, la “lega araba” che ha completamente cambiato il mondo del golf negli ultimi mesi. A difendere il titolo sarà invece Justin Thomas, che andrà a caccia del terzo successo in carriera in questo torneo.

ORARI, TV E STREAMING – Il PGA Championship 2023 sarà trasmesso in diretta tv sul canale Sky Sport Golf, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv mentre Sportface vi racconterà il torneo giorno dopo giorno in tempo reale. Di seguito il programma completo.

Il calendario del PGA Championship 2023 (orari italiani)

Giovedì 18 maggio

Prima giornata a partire dalle 14:00 circa

Venerdì 19 maggio

Seconda giornata a partire dalle 14:00 circa

Sabato 20 maggio

Terza giornata a partire dalle 15:00 circa

Domenica 21 maggio

Quarta giornata a partire dalle 15:00 circa