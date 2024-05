Basket, programma gara-4 playoff Eurolega 2023/2024: date, orari e tv

Ecco il programma con tutte le informazioni sulle date, gli orari e come vedere in diretta tv gara-4 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Con il Real Madrid che ha completato lo “sweep” ai danni del Baskonia, vincendo anche gara-3 e quindi aggiudicandosi la serie per 3-0, sono rimaste tre le serie ancora aperte, che potranno vedere il proprio epilogo in questo turno. In particolare, il Barcellona si è già ripreso il break sull’Olympiacos, vincendo in gara-3 e portandosi sul 2-1, mentre Maccabi e Fenerbahce hanno confermato il vantaggio contro Panathinaikos e Monaco, rispettivamente, e potranno contare sulla spinta del pubblico di casa per aggiudicarsi un posto alle Final Four senza bisogno di passare per gara-5.

Ecco, quindi, il programma di gara-4 dei playoff di Eurolega 2023/2024, con le date, gli orari e, tra parentesi, le emittenti che trasmetteranno in diretta le partite, ricordando che le partite trasmesse su satellite da Sky si possono vedere anche in streaming su Sky Go e Now TV.

Giovedì 2 maggio

Ore 18:45 – Olympiacos Pireo – FC Barcellona (Sky Sport Max, Dazn)

Ore 20:45 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Panathinaikos Atene (Sky Sport Max, Dazn)

Venerdì 3 maggio

Ore 19:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – AS Monaco (Sky Sport Arena, Dazn)