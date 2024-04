Eurolega 2023/2024, playoff: calendario, programma, orari e diretta tv

Ecco il programma con tutte le informazioni sul calendario, gli orari e come vedere in diretta tv i playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Tutto pronto per questa fase, che vede impegnate le migliori otto squadre della regular season. Fin qui, la stagione della massima competizione europea ha rispettato le attese, regalando grandissimo spettacolo, conferme importanti, come un Real Madrid ancora al top, e qualche sorpresa in negativo, come l’eliminazione precoce dell’Olimpia Milano ma anche quella, arrivata ai play-in per mano della Virtus Bologna, dell’Efes. Questa fase si giocherà al meglio delle cinque sfide, e quindi, nei vari incroci, passerà la squadra che per prima arriverà alla terza vittoria nella serie. La posta in palio è altissima, visto che in gioco ci sono i pass per la Final Four di Berlino.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

IL REGOLAMENTO

Ecco, quindi, il programma completo dei playoff, che verranno trasmessi in diretta da Sky Sport, comprese le opzioni in streaming rappresentate da Sky Go e Now TV, e da Dazn.

PROGRAMMA E CALENDARIO PLAYOFF EUROLEGA

PRIMA GIORNATA

Martedì 23 aprile

Ore 19:30 – Panathinaikos Atene – Maccabi Playtika Tel Aviv

Ore 21:00 – Real Madrid – Baskonia Vitoria-Gasteiz/Virtus Segafredo Bologna

Mercoledì 24 aprile

Ore 19:00 – AS Monaco – Fenerbahce Beko Istanbul

Ore 21:00 – FC Barcellona – Olympiacos Pireo

SECONDA GIORNATA

Giovedì 25 aprile

Ore 20:15 – Panathinaikos Atene – Maccabi Playtika Tel Aviv

Ore 21:00 – Real Madrid – Baskonia Vitoria-Gasteiz/Virtus Segafredo Bologna

Venerdì 26 aprile

Ore 19:00 – AS Monaco – Fenerbahce Beko Istanbul

Ore 21:00 – FC Barcellona – Olympiacos Pireo

TERZA GIORNATA

Martedì 30 aprile

Ore 19:00 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Panathinaikos Atene

Ore 20:30 – Olympiacos Pireo – FC Barcellona

Mercoledì 1 maggio

Ore 19:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – AS Monaco

Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz/Virtus Segafredo Bologna – Real Madrid

QUARTA GIORNATA (eventuale)

Giovedì 2 maggio

Ore 18:45 – Olympiacos Pireo – FC Barcellona

Ore 20:45 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Panathinaikos Atene

Venerdì 3 maggio

Ore 19:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – AS Monaco

Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz/Virtus Segafredo Bologna

QUINTA GIORNATA (eventuale)

Da definire

TBC – Real Madrid – Baskonia Vitoria-Gasteiz/Virtus Segafredo Bologna

TBC – Panathinaikos Atene – Maccabi Playtika Tel Aviv

TBC – AS Monaco – Fenerbahce Beko Istanbul

TBC – FC Barcellona – Olympiacos Pireo