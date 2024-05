Regolamento prequalificazioni Internazionali d’Italia 2024: come funziona con le wild card

Il regolamento e il format dell’edizione 2024 delle Prequalificazioni che precedono gli Internazionali d’Italia. Sui campi del Foro Italico si gioca dal 30 aprile al 3 maggio per assegnare alcune delle wild card per i tornei ATP e WTA: due per le qualificazioni del singolare maschile, due per il main draw e altrettante per le qualificazioni del singolare femminile; una per il main draw del doppio maschile e una per quello femminile. Sia tra gli uomini che tra le donne il sorteggio ha dato vita a due tabelloni a 32. Ai link qui in basso potete trovare tutti gli accoppiamenti e i risultati giorno per giorno.

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE

Con il format di quest’anno, viene facile spiegare il tutto: per quanto riguarda gli uomini, i due finalisti del torneo saranno coloro che riceveranno un invito per le qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2024. A livello femminile, invece, le due finaliste andranno in main draw e le due perdenti in semifinali otterranno wild card per le qualificazioni.