Basket, Final Eight Coppa Italia A1 2023: calendario, programma e tv semifinali

Il calendario con il programma e come vedere in tv le semifinali delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket. Dopo i quarti di finale, si procede spediti verso l’assegnazione del trofeo. Infatti, i turni si giocano come di consueto in gara secca, senza diritto di replica: per le quattro squadre rimaste in gara, quindi, rimane l’ultimo scalino prima degli ultimi 40 minuti di partita che le dividerà dal trionfo finale.

DIRETTA TV E STREAMING – Le partite delle semifinali verranno trasmesse in diretta tv e in chiaro sul canale NOVE, oltre che in streaming sul relativo sito web. L’alternativa come di consueto, sono Eleven Sports e Dazn, oltre che Eurosport 2 (disponibile anche su Dazn, Sky e Sky Go). Di seguito, il programma nel dettaglio delle semifinali e, tra parentesi, l’emittente sulla quale vedere la partita in questione.

SEMIFINALI

Sabato 18 febbraio

Ore 18:00 – Virtus Bologna/Venezia – Tortona/Trento (Eleven Sports, NOVE, Eurosport 2)

Ore 20:45 – Olimpia Milano/Brescia – Pesaro/Varese (Eleven Sports, NOVE, Eurosport 2)