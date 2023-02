Sinner in semifinale all’Atp 500 di Rotterdam 2023: avversario, orario, canale, diretta tv e streaming

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023 (cemento indoor). Dopo il successo all’esordio contro Bonzi e la splendida vittoria ai danni della prima testa di serie Tsitsipas, l’azzurro si è confermato ai quarti, travolgendo Stan Wawrinka in due rapidi set. Sei le vittoria di fila per il casse 2001, reduce dal titolo a Montpellier e determinato a concedere il bis in Olanda. Sulla sua strada troverà ora un olandese, più precisamente il vincente del derby Brouwer-Griekspoor.

Sinner scenderà in campo nella giornata di sabato 18 febbraio, come quinto incontro di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 19:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport, che segue la kermesse olandese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro con Sinner garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione orange.