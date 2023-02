Basket, Final Eight Coppa Italia A1 2023: calendario, programma e tv quarti di finale

Il calendario con il programma e come vedere in tv i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket. Comincia la corsa al primo titolo del nuovo anno: a contenderselo, come di consueto, le migliori otto squadre al termine del girone di andata. Ecco sul parquet, quindi, Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona, Pesaro, Varese, Trento, Venezia e Brescia, anche se nelle ultime settimane, per alcune formazioni, la classifica è cambiata sensibilmente. Ma ora le forze si equilibrano, perché in gara secca può succedere di tutto. Ecco quindi il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, che si giocheranno tra mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio.

DIRETTA TV E STREAMING – Le partite dei quarti di finale verranno trasmesse in diretta tv e in chiaro DMAX, oltre che in streaming sul relativo sito web. L’alternativa, valida per tutte le partite, come di consueto, sono Eleven Sports e Dazn, oltre che Eurosport 2 (disponibile anche su Dazn, Sky e Sky Go). Di seguito, il programma nel dettaglio dei quarti di finale e, tra parentesi, l’emittente sulla quale vedere la partita in questione.

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 15 febbraio

Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia (Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2)

Ore 20:45 – Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese (Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2)

Giovedì 16 febbraio

Ore 18:00 – Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia (Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2)

Ore 20:45 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino (Eleven Sports, DMAX, Eurosport 2)