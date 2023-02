Calendario andata playoff Conference League 2022/2023: programma, orari, tv e streaming

Il calendario completo dei andata dei playoff di Conference League 2022/2023, in programma nella giornata di giovedì 16 febbraio. Gli otto incontri sono equamente divisi in due fasce orarie, le 18:45 e le 21:00, e vedranno in campo due squadre di Serie A. Si tratta della Lazio, che ospiterà i rumeni del Cluj, e della Fiorentina, impegnata in Portogallo contro il Braga. Le partite saranno visibili in diretta televisiva su Sky Sport Football e in streaming su SkyGO e NOW, oltre che su Dazn, così come in streaming tramite la medesima piattaforma (pc, dispositivi cellulari). Ovviamente, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti su tutti gli incontri con un focus particolare sulle italiane.

PROGRAMMA ANDATA PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE 2022/2023

Giovedi 16 febbraio 2023

Ore 18:45

Qarabağ (AZE) – Gent (BEL) – Sky Sport, canale 251, all’interno di “Diretta Gol”

Trabzonspor (TUR) – Basilea (SVI) – Sky Sport, canale 251, all’interno di “Diretta Gol”

Bodø /Glimt (NOR) – Lech (POL) – Sky Sport, canale 251, all’interno di “Diretta Gol”

Braga (POR) – Fiorentina (ITA) – Sky Sport Football, canale 203

Ore 21:00

Lazio (ITA) – CFR Cluj (ROM) – Sky Sport Football, canale 203

AEK Larnaca (CYP) – Dnipro (UCR) – Sky Sport, canale 251, all’interno di “Diretta Gol”

Sheriff (MDA) – Partizan (SER) – Sky Sport, canale 251, all’interno di “Diretta Gol”

Ludogorets (BUL) – Anderlecht (BEL) – Sky Sport, canale 251, all’interno di “Diretta Gol”