Basket femminile, ottavi/spareggi Europei 2023: calendario, programma, orari e tv

Il calendario, il programma, gli orari e come vedere in tv gli ottavi di finale degli Europei 2023 di basket femminile. La competizione continentale entra nel vivo, con quattro incontri di ottavi di finale/spareggi da cui usciranno le vincenti che si aggregheranno nei quarti di finale alle vincitrici della fase a gironi. L’Italia dopo una vittorie e due sconfitte, proverà a sfidare il Montenegro. Le partite saranno visibili in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, mentre Dazn e Sky proporranno una selezione di incontri. Inoltre, anche RaiSport HD trasmetterà le partite dell’Italia. Ecco quindi il calendario completo, con gli orari italiani.

CALENDARI OTTAVI/SPAREGGI

Lunedì 19 giugno

Ore 17:00 – Repubblica Ceca – Grecia

Ore 20:00 – Montenegro – Italia

Martedì 20 giugno

Ore 18:00 – Germania – Slovacchia

Ore 21:00 – Serbia – Gran Bretagna