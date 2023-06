Inter, Sky: Al Nassr offre 18 milioni per Brozovic, si inserisce anche il Barcellona

Marcelo Brozovic è sempre più lontano da Milano e dall’Inter ed è molto più vicino all’Arabia Saudita e all’Al Nassr. Il centrocampista nerazzurro, da tempo, non è ritenuto più un incedibile per Marotta e per Simone Inzaghi che hanno aperto alla cessione del croato. L’Al Nassr spinge, ma occhio al Barcellona.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Al Nassr farebbe veramente sul serio per Marcelo Brozovic. Sul tavolo dell’Inter ci sarebbe una proposta di 18 milioni di euro più bonus con Marotta che sarebbe d’accordo nel procedere alla fumata bianca della trattativa. Attenzione però nelle ultime ore all’inserimento del Barcellona che da tempo osserva il croato. In caso di pareggio dell’offerta all’Inter tutto sarebbe nelle mani di Brozovic: l’Al Nassr offrirebbe un contratto vicino ai 10 milioni annui, mentre il Barca arriverebbe ad una cifra vicina ai 7 milioni per tre stagioni.