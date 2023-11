Monopoli-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Benevento, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano appena sopra la zona playout e vogliono mantenere una distanza di sicurezza per evitare di essere risucchiati dalle dirette avversarie. La compagine giallorossa, invece, è a due punti dalla vetta occupata dalla Juve Stabia e spera di riuscire a completare il sorpasso in vetta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 novembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

