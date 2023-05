Alcaraz-Marozsan in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2023

Carlos Alcaraz affronterà Fabian Marozsan in occasione del terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023, storico torneo di scena sulla terra battuta di Roma. Il prodigioso tennista spagnolo ha superato il connazionale Albert Ramos Vinolas al debutto, riuscendo a rimontare una situazione di svantaggio maturata nel corso del primo set e chiudendo le danze in due parziali; il magiaro, invece, partito dalle qualificazioni, ha sorpreso Corentin Moutet e Jiri Lehecka all’altezza del tabellone principale. Alcaraz dovrà fare i conti con la volontà di emergere dell’avversario ungherese, sebbene l’iberico parta senza dubbio con i favori del pronostico e sia pronto a spingersi agli ottavi di finale alla sua prima partecipazione agli IBI. Grande attesa per la seconda apparizione di Alcaraz, numero uno al mondo, sul rosso capitolino.

Il match tra Alcaraz e Marozsan si svolgerà oggi, lunedì 15 maggio, come secondo incontro di giornata sul Campo Centrale dalle ore 11.00 (al termine di Keys-Kalinina). La diretta televisiva sarà proposta dall’emittente Sky Sport (201 o 205), che detiene i diritti dell’evento maschile, con live streaming disponibile su Sky Go e NOWTv. Una sfida Atp al giorno, inoltre, sarà trasmessa in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20), mentre un incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, Sportface.it seguirà Alcaraz-Marozsan e garantirà aggiornamenti in tempo reale e post-partita ai propri lettori.