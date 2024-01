Slalom gigante maschile Schladming 2024, start list seconda manche: cinque italiani al via

La start list della seconda manche dello slalom gigante maschile di Schladming 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino.

L’ultimo a partire sarà l’austriaco Manuel Feller, che dopo il quarto posto in slalom a Kitzbuehel trova a sorpresa il miglior tempo nella prima manche sulla Planai. Secondo posto per Loic Meillard davanti a Henrik Kristoffersen. Ottima prova complessiva per l’Italia, che manda cinque atleti alla seconda manche: Filippo Della Vite nono, Giovanni Borsotti 13esimo, Hannes Zingerle 19esimo, Luca De Aliprandini 22esimo e Alex Vinatzer 25esimo. Appuntamento alle ore 20.45 per la seconda manche. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la seconda manche.

Start list seconda manche slalom gigante maschile Schladming 2024