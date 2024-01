Lazio in campo in vista del Napoli: squalificati Zaccagni e Immobile, migliora Castellanos

La Lazio, lasciata alle spalle la delusione della Supercoppa, punta dritta al campionato per proseguire la rincorsa Champions. All’orizzonte, però, c’è il Napoli di Mazzari, da affrontare senza gli squalificati Zaccagni e Immobile. Per questo sarà fondamentale, per Sarri, il recupero di Castellanos; l’argentino si è sottoposto a nuovi esami che ne hanno certificato i miglioramenti alimentando la speranza di vederlo in campo nel prossimo turno insieme a Isaksen e Felipe Anderson nel tridente biancoceleste. In dubbio anche Patric, ancora alle prese con il problema alla spalla. Qualora l’ex Barcellona non dovesse farcela, spazio ancora a Gila, all’ennesima da titolare insieme a Romagnoli.