Slalom gigante maschile Schladming 2024, risultati e classifica prima manche: Feller davanti a tutti, Della Vite nono

Manuel Feller davanti a tutti nella prima manche dello slalom gigante in notturna di Schladming 2024, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Sulla Planai l’austriaco riesce a trovare il ritmo giusto anche tra le porte larghe, e nonostante qualche sbavatura sul muro fa segnare il crono di 1:05.01 e mette in fila tutti. Secondo posto a 10 centesimi per Loic Meillard, mentre Henrik Kristoffersen trova la manche del riscatto dopo la brutta figura di Kitzbuehel ed è terzo a 19 centesimi. Lotta apertissima per il podio, con Kranjec quarto a 3 decimi e Zubcic quinto a 39 centesimi. Vicino ai migliori anche Steen Olsen a 41 centesimi, davanti al tedesco Schmid a 65. Buon nono posto per Filippo Della Vite, migliore degli azzurri e staccato di 89 centesimi, alla miglior manche della sua stagione fin qui. Completano la Top10 Favrot ottavo (+0.84) e Haaser decimo (+0.93).

Primo errore stagionale in slalom gigante per il dominatore della stagione Marco Odermatt, che chiude in 11esima piazza a 98 centesimi. Lo svizzero attaccherà sicuramente nella seconda manche, rimane da vedere se riuscirà a recuperare lo svantaggio e trovare la quinta vittoria su cinque gare in gigante. Per quanto riguarda gli altri italiani, buon 13esimo posto per Giovanni Borsotti a 1.09, mentre Hannes Zingerle è 19esimo a 1.50 e ci sarà nella seconda manche. Qualificati anche Luca De Aliprandini con il 22esimo tempo a 1.96 e Alex Vinatzer, 25esimo a 2.07. Lontani invece Tobias Kastlunger e Simon Talacci, che non ci saranno nella seconda manche.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

FELLER Manuel AUT 1:05.01 MEILLARD Loic SUI +0.10 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.19 KRANJEC Zan SLO +0.30 ZUBCIC Filip CRO +0.39 STEEN OLSEN Alexander NOR +0.41 SCHMID Alexander GER +0.65 FAVROT Thibaut FRA +0.84 DELLA VITE Filippo ITA +0.89 HAASER Raphael AUT +0.93 ODERMATT Marco SUI +0.98

13. BORSOTTI Giovanni ITA +1.09

19. ZINGERLE Hannes ITA +1.50

22. DE ALIPRANDINI Luca ITA +1.96

25. VINATZER Alex ITA +2.07

49. TALACCI Simon ITA +3.30

60. KASTLUNGER Tobias ITA +3.94