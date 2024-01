LIVE – Gigante maschile Schladming 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del gigante maschile di Schladming 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla celebre pista Planai proveranno a conquistare un posizionamento di rilievo ben sette azzurri. Si tratta di Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger e Alex Vinatzer. L’indiziato numero uno per accaparrarsi il primo gradino del podio è il fenomeno svizzero Marco Odermatt. Quest’ultimo, infatti, non ha avuto rivali in questo format fino a questa fase della stagione.

Sulla neve austriaca proveranno a fermarlo, tra gli altri, il padrone di casa Manuel Feller, il croato Filip Zubcic, lo sloveno Zan Kranjec, i norvegesi Henrik Kristoffersen e Alexander Steen Olsen, il connazionale Loic Meillard, l’andorrano Joan Verdu e il teutonico Alexander Schmid. Assenti per infortunio, infine, sia l’altro austriaco Marco Schwarz sia l’altro francese Alexis Pinturault, che occupano rispettivamente il terzo e il sesto posto nella classifica di specialità. Sportface.it seguirà il gigante maschile di Schladming 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche prenderà il via alle ore 17.45 mentre la seconda manche scatterà alle ore 20.45.

