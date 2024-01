Slalom femminile Jasna 2024: successo di Shiffrin davanti a Ljutic, dodicesima Peterlini

Nuovo successo per Mikaela Shiffrin, che si aggiudica lo slalom di Jasna 2024, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Numeri stellari per la fuoriclasse statunitense, che trova la sua 95esima vittoria e il 150esimo podio in Coppa del Mondo. Secondo posto a soli 14 centesimi per la sorprendente croata classe 2004 Zrinka Ljutic, al migliori risultato in carriera grazie ad una gara solida e un’eccezionale seconda manche. Completa il podio la svedese Anna Swenn Larsson, staccata di 81 centesimi. Quarto posto per Rast, davanti alle due connazionali Meillard e Gisin. Completano la top10 Duerr in settima posizione, davanti alla lettone Germane, alla svedese Hector e alla slovena Dvornik.

Per l’Italia buona gara di Martina Peterlini, che recupera una posizione rispetto alla prima manche e chiude 12esima, sfiorando la top10 per 11 centesimi. Fuori invece nella seconda manche Marta Rossetti, alla quinta gara consecutiva senza punti.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

RIVIVI IL LIVE DELLA GARA

I RISULTATI DELLA PRIMA MANCHE

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA FINALE:

SHIFFRIN Mikaela USA 1:48.21 LJUTIC Zrinka CRO +0.14 SWENN LARSSON Anna SWE +0.81 RAST Camille SUI +0.90 MEILLARD Melanie SUI +1.39 GISIN Michelle SUI +1.86 DUERR Lena GER +1.97 GERMANE Dzenifera LAT +2.09 HECTOR Sara SWE +2.23 DVORNIK Neja SLO +2.82

12. PETERLINI Martina ITA +2.40

DNF ROSSETTI Marta ITA