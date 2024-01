Slalom femminile Jasna 2024, risultati e classifica prima manche: domina Shiffrin davanti a Ljutic

Mikaela Shiffrin dominante nella prima manche dello slalom di Jasna 2024, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La statunitense ha fatto segnare il crono di 52.91, staccando nettamente la concorrenza. In assenza di Petra Vlhova, che ieri ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio destro e ha dunque purtroppo terminato la sua stagione, non sembrano esserci rivali nella disciplina per Her Majesty. Bella sorpresa la classe 2003 croata Zrinka Ljutic, che si è inserita al secondo posto a 0.52 di distacco. Anche la terza posizione è una sorpresa, con la ritrovata Melanie Meillard che accusa 1.35. Gara aperta per il podio, con la svedese Hector, vincitrice del gigante di ieri, che è quarta a 1.36, due centesimi davanti alla sua connazionale Swenn Larsson paga 1.38. Sesto posto per Gisin a 1.41, poi Rast a 1.55 e Truppe a 1.64.

Per quanto riguarda l’Italia, sono due le azzurre qualificate nella seconda manche. Martina Peterlini disputa un’ottima gara ed è 13esima a 2.40, molto vicina alla top10. Buona manche anche per Marta Rossetti, che chiude 17esima a 2.56. Eliminate per una manciata di centesimi Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler, rispettivamente 34esima e 36esima. Molto lontana invece Beatrice Sola, mentre sono uscite Lara Della Mea ed Emilia Mondinelli.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

SHIFFRIN Mikaela USA 52.91 LJUTIC Zrinka CRO +0.52 MEILLARD Melanie SUI +1.35 HECTOR Sara SWE +1.36 SWENN LARSSON Anna SWE +1.38 GISIN Michelle SUI +1.41 RAST Camille SUI +1.55 TRUPPE Katharina AUT +1.64 LAMURE Marie FRA +2.05 DUERR Lena GER +2.09

13. PETERLINI Martina Elisa ITA +2.40

17. ROSSETTI Marta ITA +2.56

34. LORENZI Lucrezia ITA +3.70

41. TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA +3.78

54. SOLA Beatrice ITA +4.48

DNF DELLA MEA Lara ITA

DNF MONDINELLI Emilia ITA