Biathlon, risultati e classifica mass start maschile Anterselva 2024: vince Christiansen, Hofer 20esimo migliore azzurro

Vetle Sjaastad Christiansen vince la mass start maschile di Anterselva 2024, gara sulla distanza dei 15 km valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Il norvegese commette un solo errore nella seconda serie, ma grazie ad un ottimo passo sugli sci comanda gran parte della gara e taglia il traguardo per primo. Secondo posto per un strepitoso Johannes Dale-Skjevdal sugli sci, mentre il norvegese Vebjoern Soerum sporca la gara con un errore all’ultima serie e deve accontentarsi della terza posizione. Quarta posizione per un Quentin Fillon Maillet perfetto al tiro, ma risucchiato dai norvegesi nell’ultimo giro dopo essere uscito al secondo posto dall’ultimo poligono. Non una grande gara per Johannes Thingnes Boe, che con 4 errori complessivi è quinto.

Il migliore azzurro al traguardo è il veterano Lukas Hofer, che con 3 errori è 20esimo. Tommaso Giacomel, dopo un primo giro strepitoso, manca ben 4 bersagli nella seconda serie dicendo addio ad ogni sogno. Giacomel chiude quindi in 27esima posizione con 8 errori complessivi. Arretrato anche Didier Bionaz, 21esimo con 5 errori. Di seguito, l’ordine di arrivo della mass start maschile di Anterselva 2024 con la top-10 ed i piazzamenti degli azzurri.

V.S. Christiansen NOR (0+1+0+0) 35:51.4 J. Dale-Skjevdal NOR (0+0+1+1) +10.7 V. Soerum NOR (0+0+0+1) +14.0 Q. Fillon Maillet FRA (0+0+0+0) +20.1 J.T. Boe NOR (2+0+1+1) +23.3 T. Boe NOR (0+0+0+1) +34.4 J. Nelin SWE (0+1+1+0) +43.2 S. Stalder SUI (1+0+0+0) +43.7 J. Strelow GER (0+0+1+1) +59.5 O. Invenius FIN (0+1+1+0) +1:03.1

20. L. Hofer ITA (1+0+0+2) +1:27.6

21. D. Bionaz ITA (1+1+2+1) +1:38.6

27. T. Giacomel ITA (0+4+1+3) +3:20.1