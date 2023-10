Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: la classifica generale aggiornata

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in scena. La super favorita è ovviamente la pluricampionessa Mikaela Shiffrin. Vietato sottovalutare le veterane Lara Gut e Petra Vlhova, seconda e terza nella scorsa stagione. Per quanto riguarda i colori azzurri, Federica Brignone e Sofia Goggia proveranno a migliorare il quarto e il quinto posto del 2022/2023. Continua la crescita di Marta Bassino, ottava l’anno scorso e pronta a fare altri passi in avanti nella generale.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Lara Gut-Behrami SUI 1oo

2. Federica Brignone ITA 80

3. Petra Vlhova SVK 60

4. Sara Hector SWE 50

5. Marta Bassino ITA 45

6. Mikaela Shiffrin USA 40

7.Valerie Grenier CAN 36

8. Mina Holtmann NOR 32

9. Alice Robinson NZL 29

10. Franziska Gritsch AUT 26

11. Ana Bucik SLO 24

11. Paula Moltzan USA 24

13. Maryna Gasienica-Daniel POL 20

14. Stephanie Brunner AUT 18

14. Zrinka Ljutic CRO 18

16. Sofia Goggia ITA 15

17. Melanie Mellard SUI 14

18. Elisabeth Kappaurer AUT 13

19. Michelle Gisin SUI 12

20. Clara Direz FRA 11

20. Simone Wild SUI 11

22. Wendy Holdene SUI 9

23. Katharina Liensberger AUT 8

24. Britt Richardson CAN 7

24. Katharina Truppe AUT 7

26. Estelle Alphand SWE 5

27. Louise Stjernesund NOR 4

28. Asja Zenere ITA 3

29. Camille Rast SUI 2

30. Magdalena Luczak POL 1

LE ALTRE ITALIANE

Elena Curtoni 0

Roberta Melesi 0

Elisa Platino 0