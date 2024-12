Giungono buone notizie circa le condizioni di Clara Direz, sciatrice francese che è stata protagonista di un incidente bizzarro nel corso dello slalom gigante di Semmering, in Austria. Nel momento in cui ha tagliato il traguardo, la 29enne transalpina ha perso il controllo dei propri sci andando a sbattere contro le barriere che si trovano ai lati dell’area di arrivo. Direz, quindi, è riuscita comunque a chiudere la propria gara con il 26esimo tempo, a +3.89 da Federica Brignone, che si è aggiudicata la vittoria.

Incidente Direz, il comunicato della federazione francese

In serata, la federazione francese ha diramato sul proprio profilo X un comunicato con un importante aggiornamento sulle condizioni di Direz dopo le necessarie visite mediche. La sciatrice “è stata trasportata in ospedale in seguito a un trauma cranico. Tutti gli accertamenti medici effettuati sul posto sono rassicuranti“, si legge nella nota. Il dottor Stéphane Bulle, medico della squadra francese di sci alpino che ha firmato il comunicato, ha precisato che la 29enne di Sallanches “questa sera si unirà in hotel alla squadra. Si prevede che seguirà un programma adattato per i prossimi giorni”.

Già ieri la squadra francese aveva dovuto fare i conti con un altro incidente, decisamente più grave. Al maschile, infatti, Cyprien Sarrazin è rimasto vittima di una caduta spaventosa sulla Stelvio, nella tappa di Cdm a Bormio. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dalla federazione transalpina, comunque, giungono buone notizie anche sul suo conto, dopo una prima operazione effettuata nella serata di ieri.