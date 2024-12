Chris Hoy, leggenda del ciclismo su pista britannico, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni al termine di un anno che lo ha messo di fronte a una drammatica notizia. Lo scozzese ha scoperto negli ultimi mesi del 2023 di avere un cancro alla prostata. Nell’ottobre di quest’anno ha ricevuto un aggiornamento dai medici dopo un aggravamento delle sue condizioni: cancro terminale e aspettativa di vita dai due ai quattro anni. Una notizia a cui Hoy è andato incontro con una positività sorprendente. “Sto bene. La forma migliore in cui sono stato da oltre un anno. Non ho alcun dolore fisico. La cura sta funzionando molto bene, la situazione è stabile e non il mio corpo potuto rispondere meglio. Quindi fondamentalmente nella situazione attuale non poteva esserci scenario migliore al momento. È stato un anno inimmaginabile. Diciotto mesi fa, se mi avessi detto che questo sarebbe successo, non avresti potuto immaginarlo, ma questa è la vita. Sono stato fortunato ad avere persone davvero straordinarie intorno a me, dalla famiglia agli amici, fino al supporto medico Ora mi rendo conto di quanta strada ho fatto“, rivela a Sky Sports il britannico. Il sei volte medaglia d’oro alle Olimpiadi ha recentemente partecipato ai premi Sports Personality of the Year insieme alla moglie Sarra. Hoy è stato anche ospite del podcast How to Fail di Elizabeth Day: “Ho ancora speranza. Non significa che la speranza sia che sopravviverò, ma ci credo. Intanto sono tornato a godermi ogni giorno, perché nessuno di noi sa cosa ci aspetta in futuro, abbiamo l’oggi e basta. Sono riuscito a tornare a vivere di nuovo, cosa che sembrava così improbabile un anno fa, con la mia famiglia e i miei amici. Penso solo a lasciare andare stress e preoccupazioni inutili e concentrarmi solo sui momenti più importanti e su tutto ciò che posso ancora fare oggi”, il suo intervento.

La storia di Hoy

Lo scozzese ha rivelato di essere affetto da una forma di cancro terminale. Non sembrano esserci speranze purtroppo per il britannico che la scorsa estate ha lavorato anche come commentatore della BBC per le Olimpiadi di Parigi. A febbraio Sir Chris Hoy aveva annunciato per la prima volta di dover fare i conti con questa grave malattia, dimostrandosi però ottimista. Le cose però hanno preso una piega pessima. I medici gli hanno dato aspettative di vita dai due ai quattro anni. Tutto è iniziato nel settembre 2023 quando l’ex ciclista si è recato dal medico per un sospetto stiramento alla spalla. In quell’occasione è stata scoperta l’esistenza del tumore, che nella sua forma primaria era passata dalla prostata alle ossa.

La carriera

Leggenda del ciclismo su pista britannico. Vanta ben sei ori olimpici distribuiti su tre edizioni dei Giochi: uno ad Atene 2004 (chilometro), tre a Pechino 2008 (velocità a squadre, keirin velocità) e due a Londra 2012 (keirin e velocità a squadre). A livello mondiale sono 11 gli ori con 8 argenti e 6 bronzi.