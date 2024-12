Davide Ghiotto sempre più nella storia del pattinaggio di velocità italiano. Il vicentino ha fatto incetta di titoli nei Campionati Italiani assoluti di pattinaggio di velocità di scena alla Ritten Arena di Collalbo, in Alto Adige: si è infatti imposto vincendo il titolo tricolore sulle quattro distanze all-around, firmando poi il record del mondo all’aperto nei 10.000 metri, ultima gara del programma all-around. Ghiotto ha fermato il cronometro in 13:03.35, sgretolando di oltre sette secondi il precedente primato di 13:10.44 che durava da quasi 18 anni. Apparteneva infatti al fuoriclasse olandese Sven Kramer, che lo aveva fissato il 14 gennaio 2007. Il 31enne dimostra così di essere in gran forma in vista degli Europei di Heerenveen, nei Paesi Bassi dal 10 al 12 gennaio prossimo, dove cercherà di essere protagonista e prendersi altre medaglie.

Ghiotto, bronzo olimpico in carica nei 10.000 metri a Pechino 2022 e campione del mondo nella stessa disciplina nelle ultime due edizioni della rassegna iridata, ha concluso le quattro distanze con il punteggio complessivo di 152.892, laureandosi nuovo campione italiano. Alle sue spalle piazza d’onore per Daniele Di Stefano delle Fiamme Oro con 154.512 punti, mentre completa il podio sul gradino più basso Andrea Giovannini delle Fiamme Gialle con il punteggio di 155.296.

Il titolo femminile All-Around va alla rientrante Lollobrigida

Nella gara femminile trionfa Francesca Lollobrigida, al rientro dopo la gravidanza e con l’obiettivo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel mirino. L’atleta dell’Aeronautica Militare ha concluso le quattro prove (500, 1.500, 3.000 e 5.000 metri) con il punteggio di 168.536, meglio di qualsiasi altra rivale; al secondo posto c’è Alice Marletti (C.P. Piné) 171.144 punti, mentre chiude terza Linda Rossi (Fiamme Azzurre) con 173.483.

A seguito dell’inagibilità dell’ovale di Miola di Piné in Trentino, quella di Collalbo è l’unica pista di pattinaggio velocità in Italia in attesa di quella che sarà realizzata in una struttura coperta alla Fiera di Milano Rho per i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

I risultati della categoria Sprint

Per quanto riguarda la Sprint, il punteggio è stato sempre calcolato su quattro gare (due sui 500 metri e altrettante sui 1.000 metri). Fra gli uomini è arrivato il trionfo di Francesco Betti: l’atleta delle Fiamme Oro ha concluso con 145.580 punti, mettendo in fila Mattia Peghini (C.P. Piné, 148.075) e Lorenzo Minari (Skating Trento, 148.265). La prova femminile invece ha visto l’affermazione di Giorgia Aiello (Cardano Skating, 160.465), prima con 160.465 punti davanti a Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri, 163.960); completa il podio al terzo posto Giorgia Fusetto (Noale Ice, 167.830). Nella giornata di domenica 29 dicembre la rassegna si concluderà con l’assegnazione dei titoli delle mass start.