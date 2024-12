Federica Brignone conquista il primo podio in carriera sulla “Panorama” e vince lo slalom gigante di Semmering, gara valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Giornata da incorniciare per la fuoriclasse azzurra, che ottiene il miglior tempo nella prima manche e riesce a gestire il vantaggio, conquistando con merito la vittoria. Battute la svedese Sara Hector e la neozelandese Alice Robinson, che completano il podio. In top 10 anche Marta Bassino, la quale consolida il 15° posto in classifica generale.

Brignone detta legge

Seconda vittoria in stagione e 14^ in carriera in gigante per Federica, che trionfa a Semmering e si prende il pettorale rosso di specialità. L’azzurra manda un chiaro segnale alle avversarie e sugella la propria superiorità mettendo a referto il 2° miglior tempo di manche (meglio fa solo una scatenata Scheib) nella seconda. Non si poteva chiedere di meglio su una pista dove non era mai salita sul podio. Per Federica diventano dunque 31 le diverse località dove è riuscita a classificarsi almeno una volta fra le migliori tre in Coppa del mondo.

Bassino settima

L’altra nota lieta di una giornata complicata per l’Italia (eliminate nella prima manche Roberta Melesi, Aja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea) è Marta Bassino, che chiude la prima manche in top 10 e riesce a confermarsi, ottenendo un settimo posto più che positivo.

Il resto della top 10

Secondo posto a 57 centesimi per la svedese Hector, mentre la neozelandese Robinson completa il podio a 9 decimi dalla vetta. Top 5 anche per la canadese Grenier e l’americana Moltzan, mentre una sensazionale Scheib chiude sesta, mandando in visibilio il pubblico austriaco. La grande delusa è Lara Gut-Behrami, che butta via punti preziosi a causa di un grave errore nella seconda manche che la relega in nona piazza.

L’ordine di arrivo

F. Brignone (ITA) 2:03.14 S. Hector (SWE) +0.57 A. Robinson (NZL) +0.90 V. Grenier (CAN) +0.94 P. Moltzan (USA) +1.11 J. Scheib (AUT) +1.30 M. Bassino (ITA) +1.33 Z. Ljutic (CRO) +1.44 L. Gut-Behrami (SUI) +1.83 T. Stjernesund (NOR) +2.08

La classifica generale aggiornata

Federica Brignone (Ita) 319 Camille Rast (Sui) 301 Lara Gut-Behrami (Sui) 269 Sara Hector (Swe) 262 Cornelia Huetter (Aut) 250 Mikaela Shiffrin (Usa) 245 Sofia Goggia (Ita) 240 Zrinka Ljutic (Cro) 234 Lena Duerr (Ger) 190 Paula Moltzan (Usa) 186

15. Marta Bassino (Ita) 156

26. Elena Curtoni (Ita) 86

30. Laura Pirovano (Ita) 87

36. Roberta Melesi (Ita) 57

51. Asja Zenere (Ita) 29

53. Giorgia Collomb (Ita) 27

56. Martina Peterlini (Ita) 25

73. Ilaria Ghisalberti (Ita) 10

73. Beatrice Sola (Ita) 10

86. Vicky Bernardi (Ita) 7

93. Lara Della Mea (Ita) 5

94. Nadia Delago (Ita) 4

Tutte le tappe e le gare di Coppa del Mondo

4-5 gennaio, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom femminili

8 gennaio, Madonna di Campiglio (Italia): uno slalom maschile in notturna

9-12 gennaio, St. Anton (Austria): una discesa ed un super-G femminili

11-12 gennaio, Adelboden (Svizzera): un gigante ed uno slalom maschili

14 gennaio, Flachau (Austria): uno slalom femminile in notturna

14-19 gennaio, Wengen (Svizzera): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

16-19 gennaio, Cortina d’Ampezzo (Italia): una discesa ed un super-G femminili

21 gennaio, Kronplatz (Italia): uno slalom gigante femminile

21-26 gennaio, Kitzbuehel (Austria): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

23-26 gennaio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa ed un super-G femminili

28-29 gennaio, Schladming (Austria): un gigante ed uno slalom maschili

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom femminile in notturna

31 gennaio-2 febbraio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa maschile

20-23 febbraio, Crans Montana (Svizzera): una discesa ed un super-G maschile

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante femminili

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G femminili

1-2 marzo, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom maschili

5-9 marzo, Kvitfjell (Norvegia): una discesa e un super-G maschili

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom femminili

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G femminili

15-16 marzo, Hafjell (Norvegia): uno slalom ed un gigante maschili

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)