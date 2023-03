Sci alpino, Super-G Kvitfjell: Elena Curtoni è seconda, beffata di un centesimo da Huetter

Elena Curtoni viene beffata di un solo centesimo e deve accontentarsi del secondo posto nel Super-G di Kvitfjell. Le donne tornano a gareggiare dopo anni sulle splendide nevi norvegesi e ne esce fuori una bella gara, vinta a sorpresa dall’austriaca Cornelia Huetter, che con un capolavoro nel tratto conclusivo riesce a sopravanzare la nostra rappresentante di un soffio. Sul terzo gradino del podio sale Lara Gut-Behrami, anche lei non troppo lontana, anzi: dodici i centesimi di distacco dalla leader. Quarto posto per Mikaela Shiffrin, quinto per Federica Brignone. Curtoni può in ogni caso ritenersi soddisfatta, sia perché era reduce da un periodo non troppo brillante, ma soprattutto perché è un piazzamento importante che le permette di balzare nuovamente in testa alla Coppa di specialità. Ha otto punti di vantaggio su Gut e sedici su Mowinckel, che quest’oggi si è resa protagonista di una prova anonima.

Gran peccato per Sofia Goggia, che stava disputando una prova superlativa quando è uscita fuori dal tracciato dopo un salto. Come sempre una prova al limite per la campionessa bergamasca, che si è presa un bel rischio, ma per fortuna è riuscita a rimanere in piedi e pare prontissima per la discesa libera in programma domani. Buon piazzamento nelle 15 per Laura Pirovano, mentre entra nelle 30 anche Roberta Melesi. Più indietro le sorelle Delago.

GLI HIGHLIGHTS

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

IL CALENDARIO COMPLETO

CLASSIFICA FINALE

1 HUETTER Cornelia AUT 1:26.83

2 CURTONI Elena ITA 1:26.84 (+0.01)

3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:26.95 (+0.12)

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:26.99 (+0.16)

5 BRIGNONE Federica ITA 1:27.12 (+0.29)

6 WORLEY Tessa FRA 1:27.17 (+0.34)

7 GRITSCH Franziska AUT 1:27.33 (+0.50)

8 PUCHNER Mirjam AUT 1:27.45 (+0.62)

9 VENIER Stephanie AUT 1:27.63 (+0.80)

10 SUTER Corinne SUI 1:27.63 (+0.80)

15 PIROVANO, Laura ITA 1:27.80

25 MELESI, Roberta ITA 1:28.79

33 DELAGO, Nicol ITA 1:29.66

34 DELAGO, Nadia ITA 1:29.73

DNF GOGGIA, Sofia ITA