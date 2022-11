Sta per finire l’attesa per la Coppa del Mondo di Sci alpino 2022/2023. Fra poche ore inizierà un’annata che si preannuncia molto combattuta. Sabato 22 ottobre, inizierà a Soelden, in Austria, la competizione femminile il cui calendario prevede ben 41 gare divise in 11 discese, 8 superG, 10 giganti, 11 slalom e uno slalom parallelo. Le prime discese libere, che andranno in scena a Cervinia Zermatt, sono in programma sabato 5 e domenica 6 novembre. Nel sabato successivo ci sarà l’unico slalom parallelo della stagione, insieme a quello di Soldeu, Andorra, dove si disputeranno le finali. I primi slalom inizieranno a Levi, Finlandia, sabato 19 novembre. La Coppa del Mondo andrà in scena in Italia, oltre a Cervinia, a Sestriere, sabato 10 e domenica 11 dicembre, a Cortina, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 gennaio e a Knonplatz il 24 gennaio. Le due settimane più importanti saranno quelle dei mondiali di Meribel, in programma dal 6 al 19 febbraio, dove si conosceranno le campionesse di discesa libera, superG, parallelo, gigante e slalom. Per quanto riguarda le protagoniste in gara, la favorita è Mikaela Shiffrin, campionessa uscente e vincitrice di cinque coppe del mondo in carriera. L’anno scorso si impose su Vlhova e sull’italiana Sofia Goggia. Sono loro le tre grandi favorite ma bisogna tenere d’occhio delle potenziali outsider come le svizzere Michelle Gisin e Lara Gut e l’altra italiana Federica Brignone.

Domenica 23 ottobre, inizierà la competizione maschile. 42 gare in calendario divise in 14 discese, 7 superG, 10 giganti, 10 slalom e uno slalom parallelo. La prima sfida sarà uno slalom gigante che si disputerà a Soelden. Nel weekend successivo sono previste le sfide più veloci con le 2 discese libere in programma a Cervinia Zermatt. Il mondiale proseguirà a Lech, in Austria, dove è in programma l’unico parallelo della stagione, prima delle finali a Soldeau. A Meribel, come per la Coppa del Mondo femminile, ci saranno i mondiali dal 6 al 19 febbraio, dove verranno decretati i nuovi campioni in discesa libera, superG, parallelo, gigante e slalom. Sempre in calendario i tradizionali appuntamenti in Canada e negli States (Lake Louise) e Beaver Creek e lo slalom speciale in Val d’Isere. Per quanto riguarda le tappe italiane troveremo quattro diversi percorsi divisi tra Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio. Nel 2023 sono in programma Garmisch Partenkirchen, Adelboden, Wengen, Kitzbuhel, Aspen, Krabjska Gora, prima delle Finali a Soldeu. Il favorito ai blocchi di partenza è Marco Odermatt, che ha dominato la scorsa Coppa del Mondo con 1639 punti, con un netto vantaggio nei confronti del suo primo inseguitore, Aleksander Aamodt Kilde, secondo a 1192. L’elvetico è decisamente favorito per vincere la seconda Coppa di Cristallo consecutiva.

Qui di seguito il calendario delle competizioni femminile e maschile.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2022/2023

Sabato 22/10/22 – GS femminile Soelden (Aut) – CANCELLATA

Sabato 05/11/22 – DH femminile Zermatt/Cervinia (Svi-Ita) – CANCELLATA

Domenica 06/11/22 – DH femminile Zermatt/Cervinia (Svi-Ita) – CANCELLATA

Sabato 12/11/22 – PAR femminile Lech/Zuers (Aut) CANCELLATA

Sabato 19/11/22 – SL femminile Levi (Fin)

Domenica 20/11/22 – SL femminile Levi (Fin)

Sabato 26/11/22 – GS femminile Killington (Usa)

Domenica 27/11/22 – SL femminile Killington (Usa)

Venerdì 02/12/22 – DH femminile Lake Louise (Can)

Sabato 03/12/22 – DH femminile Lake Louise (Can)

Domenica 04/12/22 – SG femminile Lake Louise (Can)

Sabato 10/12/22 – GS femminile Sestriere (Ita)

Domenica 11/12/22 – SL femminile Sestriere (Ita)

Venerdì 16/12/22 – DH femminile St. Moritz (Svi)

Sabato 17/12/22 – DH femminile St. Moritz (Svi)

Domenica 18/12/22 – SG femminile St. Moritz (Svi)

Mercoledì 28/12/22 – GS femminile Semmering (Aut)

Giovedì 29/12/22 – SL femminile Semmering (Aut)

Mercoledì 04/01/23 – SL femminile Zagabria (Cro)

Giovedì 05/01/23 – SL femminile Zagabria (Cro)

Sabato 07/01/23 – GS femminile Kranjska Gora (Slo)

Domenica 08/01/23 – SL femminile Kranjska (Slo)

Martedì 10/01/23 – SL femminile Flachau (Aut)

Sabato 14/01/22 – DH femminile St. Anton (Aut)

Domenica 15/01/23 – SG femminile St. Anton (Aut)

Venerdì 20/01/23 – SG femminile Cortina (Ita)

Sabato 21/01/23 – DH femminile Cortina (Ita)

Domenica 22/01/23 – SG femminile Cortina (Ita)

Martedì 24/01/23 – GS femminile Kronplatz (Ita)

Sabato 28/01/23 – SL femminile Spindleruv Mlyn (Cze)

Domenica 29/02/22 – DH femminile Spindleruv Mlyn (Cze)

Mondiali Meribel (Fra): dal 06/02/23 al 19/02/23

Sabato 25/02/23 – DH femminile Crans Montabna (Svi)

Domenica 26/02/23 – DH femminile Crans Montana (Svi)

Sabato 04/03/23 – DH femminile Kvitfjell (Nor)

Domenica 05/03/23 – SG femminile Kvitfjell (Nor)

Sabato 10/03/23 – GS femminile Are (Sve)

Domenica 11/03/23 – SL femminile Are (Sve)

Mercoledì 15/03/23 – DH femminile Soldeu (And)

Giovedì 16/03/23 – SG femminile Soldeu (And)

Venerdì 17/03/23 – Team parallel Soldeu (And)

Sabato 18/03/23 – SL femminile Soldeu (And)

Domenica 19/03/23 – GS femminile Soldeu (And)

CALENDARIO COPPA DEL MONDO MASCHILE 2022/2023

23 ottobre 2022 Sölden Austria Gigante

29 ottobre 2022 Zermatt/CerviniaSvizzera/ItaliaDiscesa – CANCELLATA

30 ottobre 2022 Zermatt/CerviniaSvizzera/ItaliaDiscesa – CANCELLATA

13 novembre 2022 Lech/Zürs Austria Parallelo – CANCELLATA

26 novembre 2022 Lake Louise Canada Discesa

27 novembre 2022 Lake Louise Canada Supergigante

2 dicembre 2022 Beaver Creek Stati Uniti Supergigante

3 dicembre 2022 Beaver Creek Stati Uniti Discesa

4 dicembre 2022 Beaver Creek Stati Uniti Discesa

10 dicembre 2022 Val-d’Isère Francia Gigante

11 dicembre 2022 Val-d’Isère Francia Slalom

16 dicembre 2022 Val Gardena Italia Supergigante

17 dicembre 2022 Val Gardena Italia Discesa

18 dicembre 2022 Alta Badia Italia Gigante

19 dicembre 2022 Alta Badia Italia Gigante

22 dicembre 2022 Madonna di Campiglio Italia Slalom

28 dicembre 2022 Bormio Italia Discesa

29 dicembre 2022 Bormio Italia Supergigante

4 gennaio 2023 Garmisch-Parten.Germania Slalom

7 gennaio 2023 Adelboden Svizzera Gigante

8 gennaio 2023 Adelboden Svizzera Slalom

13 gennaio 2023 Wengen Svizzera Supergigante

14 gennaio 2023 Wengen Svizzera Discesa

15 gennaio 2023 Wengen Svizzera Slalom

20 gennaio 2023 Kitzbühel Austria Discesa

21 gennaio 2023 Kitzbühel Austria Discesa

22 gennaio 2023 Kitzbühel Austria Slalom

24 gennaio 2023 Schladming Austria Slalom

28 gennaio 2023 Garmisch-Parten.Germania Discesa

29 gennaio 2023 Garmisch-Parten.Germania Gigante

4 febbraio 2023 Chamonix Francia Slalom

Mondiali Meribel (Fra): dal 06/02/23 al 19/02/23