Coppa d’Olanda, scintille fra i tifosi di Feyenoord e Heerenveen: l’accaduto

Il calcio in Olanda è motivo di orgoglio cittadino ed anche di spettacolo sugli spalti. Talvolta, però lo spettacolo finisce per sfociare in tensioni soprattutto fra due tifoserie calde come quelle di Heerenven e Feyenoord. La gara in campo si è conclusa sul punteggio di 0-1 per gli uomini di Arne Slot grazie alla rete al 80esimo di Santiago Gimenez. I momenti di tensione si sono avuti sulle gradinate dello Stadio Abe Lenstra dove per poco le due tifoserie, rivali, non sono venute al contatto.

Una partita piena di emozioni e in bilico fino all’ultimo minuto quella che ha dato ragione alla fine al Feyenoord sull’Heerenveen. Le due tifoserie si erano sfidate, pacificamente, nel corso del match fra un coro a favore della propria squadra ed un altro. A pochi minuti dalla conclusione del match però il banco sugli spalti stava per saltare. Secondo le ricostruzioni, un coro offensivo intonato dai tifosi dell’Heerenven nei confronti di quelli del Feyenoord avrebbe scaturito l’ira di questi ultimi. A quel punto i supporters del club di Rotterdam hanno caricare la Skybox tentando di rompere i vetri. L’intervento tempestivo della sicurezza dello Stadio Abe Lenstra ha evitato il peggio.