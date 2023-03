F1 GP Bahrain 2023, risultati e classifica prove libere 1: Perez davanti ad Alonso

Sergio Perez comincia la stagione di F1 davanti a tutti. Nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale 2023. Il pilota messicano della Red Bull si è subito trovato a suo agio nella simulazione qualifica ed ha fermato il cronometro in 1:32.758. Dietro di lui, di quattro decimi, c’è Fernando Alonso che conferma la bontà del progetto Aston Martin. Mentre paga oltre sei decimi dal suo compagno di squadra il due volte campione del Mondo Max Verstappen, apparso non a proprio agio nel giro veloce, molto di più invece nella simulazione del passo gara.

LAVORO DIVERSO PER LE FERRARI – Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto un lavoro diverso in questa prima sessione di libere. I due sono scesi in pista facendo un lavoro comparativo, continuando di fatto i test della scorsa settimana. Poi hanno montato le gomme medie e non quelle soft, con Sainz che ha rischiato di mettere la macchina del muro complice un testacoda nel secondo intermedio. Per sua fortuna le vie di fuga hanno impedito l’incidente. Leclerc, con gomma media, ha messo la sua Ferrari al quinto posto, staccata di un secondo e mezzo da Perez. Appuntamento alle ore 16 italiane (18 locali) per la seconda sessione di libere che sicuramente sarà molto più veritiera, visto che sia le qualifiche che la gara si terranno allo stesso orario.

