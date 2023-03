Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2022/2023: la classifica generale aggiornata dopo Super-G Kvitfjell

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023 aggiornata dopo il Super-G di Kvitfjell. Grazie al podio raggiunto in Norvegia, Lara Gut-Behrami scavalca in classifica Petra Vlhova, mentre non cambiano le altre posizioni nella top-5. Wendy Holdener supera Marta Bassino. Di seguito la classifica aggiornata.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin (USA) 1747 Lara Gut-Behrami (SUI) 986 Petra Vlhova (SVK) 975 Federica Brignone (ITA) 813 Rebecca Mowinckel (NOR) 743 Sofia Goggia (ITA) 670 Wendy Holdener (SUI) 661 Marta Bassino (ITA) 653 Elena Curtoni (ITA) 598 Sara Hector (SWE) 506

LE ALTRE ITALIANE

37. Laura Pirovano (ITA) 191

58. Nicol Delago (ITA) 88

69. Roberta Melesi (ITA) 63

76. Marta Rossetti (ITA) 49

77. Asja Zenere (ITA) 46

79. Anita Gulli (ITA) 42

79. Karoline Pichler (ITA) 42

83. Nadia Delago (ITA) 34

86. Lara Della Mea (ITA) 24

87. Elisa Platino (ITA) 23

101. Vera Tschurtschenthaler (ITA) 12

117. Lucrezia Lorenzi (ITA) 3