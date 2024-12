Trionfa a sorpresa Justin Murisier nella discesa libera di Beaver Creek, prima gara di velocità della Coppa del Mondo 2024/25 di sci alpino. L’elvetico, che nasce gigantista, ha sfoderato una grande prestazione, riuscendo a domare alla perfezione le curve e i salti della Birds of Prey; al traguardo ha chiuso con il crono di 1:40.04, mettendo in fila il fuoriclasse suo connazionale Marco Odermatt e lo sloveno Miha Hrobat, staccati rispettivamente di 20 e 35 centesimi. Una sbavatura sul salto del Golden Eagle è costato la vittoria ad Odermatt, che può però consolarsi dopo l’uscita nel gigante d’esordio di Solden. Per Murisier è la prima vittoria in carriera, che arriva a quasi 33 anni. Torna sul podio anche la Slovenia, che mancava in discesa libera in Coppa del Mondo dal 2020, quando Martin Cater vinse a Val d’Isere con il pettorale numero 41.

Appena fuori dal podio il canadese James Crawford e l’austriaco Vincent Kriechmayr, che hanno chiuso al quarto e quinto posto staccati di 51 e 65 centesimi. A penalizzarli è soprattutto il pettorale: la pista è infatti diventata più lenta con il passare delle discese, beneficiando dunque gli atleti scesi per primi come Murisier e Hrobat (pettorale 3 e 1). Delude Cyprien Sarrazin, solo nono e lontano dai livelli della passata stagione: il francese si è preso diversi rischi, ma la sua prova non è stata pulita come testimonia anche il cronometro, lontano oltre 1″ dal primo.

Male l’Italia, fuori dalle prime 15 posizioni. Il migliore degli azzurri è Dominik Paris, 19esimo e staccato di ben 1.69 da Murisier. Domme conferma il suo cattivo feeling con la Birds of Prey: non ha commesso errori da matita rossa, ma non è mai riuscito a trovare il ritmo, e la sua velocità non è mai stata al livello dei migliori. Più indietro c’è Florian Schieder, anche lui sotto tono, 23esimo a 1.81. Mattia Casse chiude invece 26esimo a oltre 2″, al termine di una prova decisamente opaca; alle sue spalle c’è Giovanni Franzoni, che con il pettorale numero 57 chiude in 27esima piazza e va a punti. Fuori dalla zona punti per un soffio invece Benjamin Alliod, che termina 31esimo. Più indietro invece Christof Innerhofer e Pietro Zazzi.

CLASSIFICA FINALE DISCESA LIBERA BEAVER CREEK 2024:

MURISIER Justin SUI 1:40.04 ODERMATT Marco SUI +0.20 HROBAT Miha SLO +0.35 CRAWFORD James CAN +0.51 KRIECHMAYR Vincent AUT +0.65 BENNETT Bryce USA +0.88 GIEZENDANNER Blaise FRA +0.95 ALLEGRE Nils FRA +0.97 SARRAZIN Cyprien FRA +1.03 SIEGER Brodie CAN +1.10

19. PARIS Dominik ITA +1.69

23. SCHIEDER Florian ITA +1.81

26. CASSE Mattia ITA +2.04

27. FRANZONI Giovanni ITA +2.11

31. ALLIOD Benjamin ITA +2.21

49. INNERHOFER Christof ITA +3.22

55. ZAZZI Pietro ITA +4.10