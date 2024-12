“È difficile parlare ora, abbiamo fatto il meglio possibile in questo momento. Ci sono tante cose da migliorare, abbiamo giocato il nostro basket per buona parte della partita, dobbiamo farlo per 40′. Abbiamo concesso ai nostri avversari di segnare 34 punti negli ultimi 10′ e questo è sicuramente un nostro errore. Inizieremo a lavorarci immediatamente, anche domattina. Torneremo e renderemo orgogliosi questo pubblico e questi tifosi“. Lo ha dichiarato coach Nenad Jakovljevic dopo la sconfitta della Virtus Bologna contro la Stella Rossa, l’ennesima per le Vu Nere in Eurolega. Il tecnico ha guidato la Virtus dopo le dimissioni di Luca Banchi, e in attesa di vedere all’opera Dusko Ivanovic: “Banchi è un signor allenatore, aver lavorato con lui un anno mi ha reso una persona migliore. Gli auguro il meglio. Ora voglio concentrarmi su quello che c’è da fare, la strada è dura e lunga. Tutti i componenti di questa squadra e di questo staff daranno il 600 per cento per rendere questa piazza orgogliosa e tornare a rendere fiera questa divisa, questi colori e questo club”.