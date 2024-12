Prosegue il momento molto positivo dell’Olimpia Milano, che nella 14^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket centra la settima vittoria nelle ultime otto partite, battendo anche l’ASVEL Villeurbanne. Partita molto complicata per la formazione di coach Messina, che parte un po’ a rilento contro i francesi, molto vivaci fin da subito (2-8). Inoltre, Milano fatica soprattutto dall’arco, ma con il passare dei minuti sale l’efficacia della difesa di casa, nonostante Lauvergne sia incontenibile a inizio secondo quarto con nove punti in una manciata di minuti. Ma l’Olimpia passa in vantaggio prima della fine del primo tempo (37-33), e con un super Causeur, e grazie anche alle giocate preziosissime dei vari Diop, Leday, Shields e Brooks, tocca anche il vantaggio in doppia cifra (77-66). L’ASVEL non demorde con un Maledon in serata, ma perde molto del proprio potenziale quando Roberson commette il quinto fallo personale, di fatto decretando la fine della partita, con il punteggio che dice 92-84.

Perde ancora, invece, la Virtus Bologna, che dopo le dimissioni di Luca Banchi sfiora il successo contro la Stella Rossa ma cede negli ultimi quattro minuti: termina 87-94 una partita a due facce per le Vu Nere. Sotto per 38-44 nel primo tempo, la Virtus ribalta il punteggio con i canestri di Shengelia e di Cordinier (55-52), presentandosi agli ultimi dieci minuti con sei punti di vantaggio (63-57). I quattro punti consecutivi di Pajola valgono il +10 (75-65), che dura però pochissimi secondi (75-70). Petrusev da tre vale il nuovo sorpasso ospite, legittimato da altri canestri ancora di Petrusev e di Kalinic.