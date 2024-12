La diretta testuale live della discesa libera di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Dopo i primi tre appuntamenti in Europa (Soelden, Levi e Gurgl), il massimo circuito internazionale maschile si sposta in Nordamerica per la prima gara di discesa. Sulle nevi statunitensi vuole riscattarsi il detentore della Sfera di Cristallo, lo svizzero Marco Odermatt, uscito a sorpresa nel gigante di Soelden. In chiave Italia fari puntati soprattutto su Dominik Paris e Mattia Casse, ma tutti gli azzurri sono pronti a dare il massimo per inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. Chi salirà sul podio? Non resta che seguire la gara: appuntamento alle ore 19.00 italiane (le 11.00 locali) di venerdì 6 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della discesa maschile di Beaver Creek 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.

Si chiude qui la discesa libera di Beaver Creek: vince Justin Murisier davanti a Marco Odermatt e Miha Hrobat. Non buona la prova degli azzurri, che ci riproveranno nel Super-G di domani, a cui vi diamo appuntamento!

21.27 – Bene Giovanni Franzoni! L’ultimo azzurro, in gara con il pettorale 57, conclude al 27esimo posto a 2.11 e andrà a punti! Scivola però fuori dalla top30 Alliod

21.18 – Altro inserimento a ridosso della top10! Il ceco Jan Zabystran accusa 1.21 di ritardo ed è 11esimo con il pettorale numero 54!

21.14 – Bene anche Raphael Haaser: l’austriaco è 23esimo con il 52

21.12 – Buona prova del giovane azzurro Benjamin Alliod! Il valdostano classe 2000 si inserisce in 27esima posizione e potrebbe andare a punti

21.10 – Brodie Sieger! Miracolo del canadese che si inserisce in decima posizione a 1.10 da Murisier con il pettorale numero 49!

21.04 – Male l’azzurro Pietro Zazzi, lontanissimo: è ultimo a 4.10

20.55 – Bene anche l’austriaco Daniel Hemetsberger, che si inserisce in 21esima posizione con il numero 39

20.52 – Ottima discesa dello svizzero Lars Roesti, che con il pettorale 36 chiude 16esimo a 1.63, davanti a Paris

20.45 – Sono finiti i primi 30: da qui in avanti vi aggiorneremo in caso di inserimento tra le prime 20 posizioni

20.44 – Lontanissimo purtroppo Inner: 26esimo addirittura a 3.22 di ritardo

20.42 – Tocca ora a Christof Innerhofer!

20.41 – Lontani il finlandese Leto e il francese Theaux

20.37 – L’austriaco è 24esimo al traguardo

20.35 – Si riparte dopo l’interruzione: al cancelletto l’austriaco Daniel Danklmaier

20.15 – Nel frattempo però possiamo dirlo: JUSTIN MURISIER VINCE A SORPRESA LA DISCESA LIBERA DI BEAVER CREEK!

20.12 – L’elvetico ha sbagliato la traiettoria sul salto, andando incontro ad una spigolata con lo sci sinistro che lo ha portato alla caduta e all’impatto contro le reti. Boisset fortunatamente sembra cosciente. Gara interrotta

20.11 – Brutta caduta per lo svizzero Arnaud Boisset!

20.09 – In grossa difficoltà Goldberg: al traguardo è ultimo con 2.61

20.06 – 1.78 e 17esimo tempo per l’americano Sam Morse, soddisfatto all’arrivo

20.04 – Tredicesimo al traguardo Marco Kohler: buona prova per l’elvetico, staccato di 1.57

20.00 – L’unico nome che potrebbe impensierire Murisier ormai sembra essere l’americano Jared Goldberg, che scenderà col pettorale 25: la vittoria è sempre più vicina per l’elvetico

19.59 – Ventesimo posto a 2.23 per l’austriaco Otmar Striedinger

19.57 – Errore pesante per Sejersted, che dice addio alle sue ambizioni: al traguardo paga 1.79 e si inserisce tra Paris e Casse, al 16esimo posto

19.56 – Al cancelletto il norvegese Adrian Sejersted

19.55 – 1.52 e 11esimo posto per l’elvetico

19.54 – Gara ricominciata: è partito lo svizzero Stefan Rogentin

19.51 – Si ripartirà tra 3 minuti

19.48 – Gara interrotta per qualche minuto per consentire agli addetti ai lavori di sistemare le reti. Bailet è sceso all’arrivo sulle sue gambe dunque nessun problema per lui

19.44 – Scivola Mathieu Bailet e finisce nelle reti! Gran peccato per il francese, che stava disputando un’ottima discesa ed era in corsa per il podio

19.43 – 1.60 e tredicesimo posto per l’austriaco Stefan Babinsky, anche lui davanti ai tre portacolori italiani

19.41 – Dodicesimo a 1.58 Muzaton, appena davanti ai tre azzurri

19.40 – Al cancelletto ora il francese Maxence Muzaton

19.39 – Ottima prova di Crawford, che non è sufficiente però per il podio: è quarto a 51 centesimi. Resiste sul terzo gradino Hrobat

19.37 – Tocca all’altro canadese James Crawford

19.35 – Quarto posto per l’austriaco: 65 centesimi il suo svantaggio. Buona prova per Kriechmayr, che non è però sufficiente per il podio. Esulta Murisier, che sente il profumo di qualcosa di grande

19.33 – Tocca ad un altro campione come Vincent Kriechmayr

19.32 – Male anche il piemontese: 12esimo posto a 2.04

19.31 – Partito Casse: forza Mattia!

19.29 – Paris purtroppo conferma il suo cattivo feeling con la Birds of Prey: decimo tempo a 1.69, appena davanti a Schieder

19.28 – Subito un errore per Dominik, già superiore al secondo il suo distacco al secondo intertempo

19.27 – Fuori Alexander. È il momento di Dominik Paris: forza Domme!

19.26 – Al via il canadese Cameron Alexander: dopo di lui sarà il turno di Paris e Casse

19.25 – Decimo posto a 1.81 per Schieder: non una buona prova per Florian, che deve ancora comprensibilmente entrare in forma

19.24 – Perde parecchio nella prima parte a causa di un errore: già 8 decimi al primo intertempo

19.23 – Non impensierisce i primi Allegre: è sesto a 97 centesimi da Murisier. Adesso è il momento del primo azzurro: Florian Schieder

19.22 – Al via il francese Nils Allegre

19.21 – Non benissimo Cochran Siegle: settimo posto a 1.49

19.19 – Ora tocca ad un altro atleta a stelle e strisce come Ryan Cochran Siegle

19.19 – Salta largo nel Golden Eagle e perde due decimi! Secondo posto per Odermatt: Murisier a questo punto avanza una seria candidatura da podio

19.18 – Recupera ed è davanti di 4 centesimi nel terzo intertempo

19.17 – In partenza Marco Odermatt

19.16 – Non commette grossi errori Bennett, ma la sua velocità non è altissima: chiude terzo a 88 centesimi dalla vetta

19.15 – Tocca ora all’americano Bryce Bennett

19.13 – Si prende dei rischi sul Golden Eagle Sarrazin, che però non pagano: quarto posto a 1.03 da Murisier. Azione troppo sporca e decisa quella del francese, lontano dai livelli della passata stagione

19.09 – Non bene anche Monney, quarto posto a 1.52. Ora comincia il gruppo dei migliori: sta per partire uno dei favoriti, il transalpino Cyprien Sarrazin

19.08 – Al cancelletto un altro svizzero: Alexis Monney

19.07 – Lontano Giezendanner, è terzo a 95 centesimi

19.06 – Ora il francese Blaise Giezendanner

19.05 – Va in testa Murisier: 1:40.04, 35 centesimi davanti a Hrobat

19.04 – Tocca al connazionale Justin Murisier

19.04 – 1.87 di ritardo per von Allmen, che si è preso molti rischi ed ha commesso più di qualche errore

19.02 – Ora è il momento del giovane e promettente svizzero Franjo von Allmen

19.01 – Lo sloveno fa segnare il crono di 1:40.39, qualche sbavatura all’ingresso del muro per lui

19.00 – Si comincia: pronto al cancelletto di partenza Miha Hrobat, che nella prima prova aveva fatto segnare il miglior tempo

18.50 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della discesa libera di Beaver Creek!